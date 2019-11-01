تقرير أمريكي: القواعد العسكرية الإيرانية في عمان تهدد أمن الخليج

ذكر تقرير أمريكي أن التعاون العسكري بين عمان وإيران تخطى التدريبات البحرية المشتركة. قام الإيرانيون ببناء قواعد عسكرية مختلفة في سلطنة عمان. ومن الأمثلة على ذلك القاعدة الجوية الإيرانية التي تقع على جبل حريم، أعلى جبل في مسندم. وقد شوهد السكان المحليون عدة مرات في الموقع من قبل السكان المحليين (معظم سكان مسندم هم أعضاء قبيلة الشيح السنية).

وأضاف تقرير موقع “مودرن دبلوماسي” أن هذا حدث في عام 2014. عندما استقبلت الإمارات جزيرتين من أصل ثلاث جزر متنازع عليها ، وتقع بالقرب من مضيق هرمز من إيران ، وبعد فترة من المحادثات السرية استمرت ستة أشهر ، توصلت إلى سلسلة من الاتفاقات مع سلطنة عمان على جبهات أخرى. جاء في الاتفاق أن “سلطنة عمان ستمنح إيران موقعًا استراتيجيًا على جبل رأس مسندم ، وهي نقطة إستراتيجية للغاية تطل على منطقة الخليج بأكملها. في مقابل رأس مسندم ، ستتلقى عمان الغاز والنفط مجانًا من إيران بمجرد إنشاء خط أنابيب خلال العامين المقبلين. “هذه الخطوة التي سمحت لإيران بالحصول على موطئ قدم في شبه الجزيرة العربية ، حدثت في نفس الوقت الذي حصل فيه النووي أصبحت الصفقة علنية ، وكما ضغطت إيران على الإدارة الأمريكية على عدد من الجبهات ، مما أدى إلى عدد من الاعترافات المهمة. تؤكد سلسلة الأحداث المحيطة بهذا التطور المثير للجدل على الطبيعة الاستراتيجية لنهج إيران في اكتساب النفوذ في المنطقة. وكانت تجري محادثات مع عدد من البلدان ، وتتبرع بسخاء بالمساعدة المالية حسب الحاجة في مقابل الوصول إلى المواقع الحساسة والاستراتيجية ، مما يسهل مناوراتها الخاصة ويوفر الفرص لإحداث مشاكل للسفن الدولية.

وكشف التقرير أن القاعدة الجوية تشمل محطة رادار تُستخدم للمراقبة ولديها نطاق كشف لجميع المناطق المحيطة. ومع ذلك ، فقد تم تطويره خصيصًا لاستهداف دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويقع بالقرب من الدولة ، مما يمثل مشكلة أمنية. ومن المفارقات أن قاعدة مسندم العسكرية ، التي شيدت في الأصل كقاعدة بحرية ، تم بناؤها ذات مرة لمنع التهريب من عمان إلى إيران ، مما تسبب في توترات مع الإمارات العربية المتحدة. في عام 1987 ، وقعت القوات البحرية والجوية الأوروبية والإماراتية اتفاقات ، وتتولى السيطرة المشتركة من القاعدة. ومع ذلك ، فمنذ تلك الأحداث ، يبدو أن عُمان أعطت الأولوية لعلاقاتها مع إيران.

وفقًا للسكان المحليين، فإن عصابات مسندم المهروسة وأنشطة التهريب آخذة في الارتفاع بشكل عام ، ومن المرجح أن يصل الكثيرون إلى الإمارات العربية المتحدة. من المعروف أن الحرس الثوري الإيراني قد دعم المؤسسات الإجرامية المماثلة في أوروبا وقد يقوم بتهريب عناصر مختلفة لدعم اقتصاد الظل وتسريب المخدرات لعملياته ، فضلاً عن زعزعة استقرار السكان في عُمان والتسبب في قضايا داخلية في الإمارات العربية المتحدة.

وفقًا للسكان المحليين، فقد منحت عُمان الإذن الإيراني لاستخدام القواعد في المنطقة دون علم دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. تستخدم هذه القواعد لتدريب بعض الحوثيين الذين يقيمون في المنطقة ، لإجراء المراقبة ، للتخطيط للعمليات ، ونقاط عبور للأسلحة المهربة في طريقهم إلى اليمن.

وخلص التقرير إلى أن إيران ستؤثر على أمن الخليج العربي وهرمز من خلال قواعدها العسكرية في مسندم. إنها مسألة وقت فقط قبل استخدام هذه القواعد للمضي قدماً في تنفيذ أجندة أكثر عدوانية لزعزعة الاستقرار ولتعزيز الهجمات الإرهابية الإضافية وعمليات الاختطاف وغيرها من العمليات السرية.