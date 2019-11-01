النيابة تباشر التحقيق مع الجناة في واقعة إركاب شخص داخل “شنطة سيارة” تحت تهديد السلاح

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع الجناة في واقعة إركاب شخص في صندوق السيارة الخلفي وتهديده بسلاح ناري، وأمرت بإيقافهم على ذمة التحقيق.

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، بدء مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بإركاب شخص بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء من نوع (كيا) وتهديده بسلاح ناري من نوع رشاش بأحد شوارع مدينة الرياض بحي لبن.

وأفاد المصدر لـ”الوئام”، بأن التحقيق شمل 3 أشخاص منخرطين في الجريمة، وجرى إحالة المجني عليه للمستشفى للكشف عليه والإفادة عن وضعه الصحي بتقرير طبي مفصل، كما جرى حجز السلاح والسيارة المستخدمة في الجريمة، وجار استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

كما أكد المصدر أن قضايا إشهار السلاح الناري بقصد التهديد أو الاعتداء من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف.

كما شكر النائب العام رجال الأمن على سرعة اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية وضبط الجناة في وقت قياسي متلبسين بالجرم المشهود، وأثنى على تعاون المبلغ عن الجريمة فالمواطن والمقيم هم رجل الأمن الأول.

وأكد أن النيابة ستطالب بأقصى العقوبات بما يحفظ للمواطنين والمقيمين أمنهم وسكينتهم واطمئنانهم.