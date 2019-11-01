استجابة لـ”الوئام”.. إعادة لافتات مواقف “ذوي الإعاقة” بعد استبدالها بـ”النساء” في جدة

أجرى فريق من أمانة محافظة جدة زيارة تفتيشية لمطعم شهير استبدل مواقف ذوي الاعاقة بمواقف لسيارات النساء، تجاوبا مع مانشرته “الوئام” في وقت سابق تحت عنوان (مطعم شهير بجدة يستبدل مواقف سيارات ذوي الإعاقة بمواقف للنساء).

وقال المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، إن فريقا من الأمانة زار المطعم وأزال اللافتات المكتوب عليها (مواقف السيارات للنساء) وأخذ تعهدا على المطعم بعمل مواقف خاصة لذوي الإعاقة.

يذكر أن الواقعة شهدت تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي واستنكر الجميع هذا التصرف من إدارة المطعم كما طالبوها باحترام حقوق ذوي الإعاقة وطالبوا الأمانة بتطبيق النظام على جميع من يتساهل في هذا الأمر.

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