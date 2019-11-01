أردوغان يعترف باغتيال الأكراد والمعارضين: لنا الحق في قتل أشخاص بالخارج يهددون الأمن القومي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لها الحق في قتل الأفراد في الخارج الذين تعتبرهم تركيا تهديدًا لأمنها القومي، مضيفًا أن الأخبار الجيدة بشأن هذه القضية ستأتي قريبًا.

جاءت تصريحات أردوغان المثيرة للجدل خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه، وفقا لصحيفة “turkish minute”.

في إشارة واضحة إلى مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي على يد القوات الأمريكية في سوريا، قال أردوغان: “بعض الدول تجد الإرهابيين الذين يرون أنهم يشكلون تهديدات لأمنهم القومي أينما كانوا يجب قتلهم”. وهذا يعني أنهم يعترفون بأن تركيا لديها مثل هذا الحق أيضًا. ويشمل ذلك الإرهابيين الذين يتصافحون معهم ويشيدون به كثيرًا، سنقدم أخبارًا جيدة لأمتنا حول هذه القضية قريبًا”.

أدت تصريحات أردوغان إلى مخاوف منتقدي أردوغان الذين تصفهم حكومة أردوغان بالإرهابيين.

شن أردوغان حملة قمع غير مسبوقة على أتباع حركة غولن على مدار السنوات العديدة الماضية حيث يتهم الحركة بتدبير انقلاب فاشل في يوليو 2016. وتنفي الحركة بشدة أي تورط في الانقلاب الفاشل.

فر الآلاف من أتباع الحركة من البلاد لتفادي السجن، حيث تم التحقيق مع أكثر من 600،000 شخص عبر روابط غولن وتم سجن أكثر من 30،000 كجزء من هذه التحقيقات.

كما يتهم أردوغان الأكراد الذين يدعمون حزب الشعب الكردي الديمقراطي بصلته بالإرهاب.

في العام الماضي ، أعلن نائب حزب معارض أن الحكومة التركية أنشأت فريق اغتيال لقتل المعارضين الحكوميين في الخارج. وقال بايلان إنه أكد هذه المعلومات من مصادر متعددة وأنه سيكون هناك سلسلة من اغتيالات للمواطنين الأتراك في الخارج ، وخاصة في ألمانيا.