سفير السعودية في اليمن: رعاية خادم الحرمين وولي العهد أثمرت #اتفاق_الرياض

قال سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، محمد آل جابر، إن أثمرت رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثمر في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نسال الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والامن والتنمية في اليمن .

وأضاف “ستجري مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء القادم ٥ نوفمبر ٢٠١٩ بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحضور كلا من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وثمن آل جابر دور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل لاتفاق الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية.