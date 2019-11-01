حقوق الإنسان تحذر أولياء الأمور بسبب مشاهد انهيار الأطفال بعد خسارة فرقهم

أطلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تحذيرا استهدفت به أولياء الأمور، بسبب إقحام أبنائهم في التعصب الرياضي، مطالبة باستغلال الملاعب لتقديم برامج لنبذ التعصب عند الأطفال.

وردا على تداول مقاطع فيديو ظهر فيها أطفال داخل الملاح ينهارون من البكاء بسبب خسارة فرقهم، قال الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري “يجب نبذ التعصب الرياضي وعدم إقحام الأطفال فيه لأنها سلوكيات خاطئة، ما يؤدي إلى مخالفات نظامية عواقبها غير محمودة”.

وأضاف أن الطفل يتأثر بمحيطه وهنا يظهر تأثير الأسرة، وبالتالي فإن تعصبهم الرياضي المبالغ فيه ينتج عنه انحرافات في سلوكياتهم ويعاقب عليها وفق نظام حماية الطفل، وشدد النظام على نشأة الطفل في بيئة خالية من الانحرافات أو السلوكيات التي قد تؤدي إلى إشكاليات في تكوين شخصية وأخلاقياته وتعامله مع الغير”.

وطالب ببرامج توعوية في الملاعب تنبذ التعصب وآثاره قبل بدء المباريات.