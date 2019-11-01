الإمارات: توقيع #اتفاق_الرياض دليل على جهود السعودية الاستثنائية في المنطقة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة أثبت حضوره العسكري والسياسي وحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

وأضاف قرقاش، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن مراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته. تحالف الحزم عمق استراتيجي عربي ضروري في ظروف اقليمية حساسة.

وأعلن سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، محمد آل جابر، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثمرت في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نسال الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والامن والتنمية في اليمن .

وأضاف “ستجري مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء القادم ٥ نوفمبر ٢٠١٩ بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحضور كلا من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وثمن آل جابر دور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل لاتفاق الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية.