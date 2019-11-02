استمرار تراجع الدولار لليوم الخامس على التوالي

واصل الدولار الأمريكي تراجعه لليوم الخامس على التوالي، في ظل مؤشرات متباينة من البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وتراجع مؤشر وكالة أنباء بلومبرغ لقيمة الدولار بنسبة 0.1%، في أعقاب صدور بيانات قطاع التصنيع الأمريكي اليوم الجمعة، في حين تراجع المؤشر بنسبة 0.4% خلال أسبوع التداول المنتهي اليوم ليسجل المؤشر تراجعاً خلال 4 أسابيع من بين أخر 5 أسابيع.

وبلغ إجمالي تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي 1.9% مقارنة بمستواه في ختام الشهر السابق.

كان مؤشر معهد إدارة الإمدادات لثقة مديري قطاع التصنيع في الولايات المتحدة قد سجل 48.3 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل 47.8 نقطة في الشهر السابق، في حين كان المحللون وصول المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 48.9 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة في غير القطاع الزراعي بمقدار 128 ألف وظيفة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بمقدار 85 ألف وظيفة فقط.