عاجل… وفاة وإصابة 8 أشخاص في حادث مرّوع على الطريق الدولي بجازان

سبب حادث مروع بين باص نقل جماعي يقل ركاب وشاحنة على الطريق الدولي بالقرب من قرية السبخة التابعة لمركز قوز الجعافره في وفاة 2 وإصابة 6 اخرين بينهم اصابات خطيرة.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تلقت غرفة عمليات الهلال الاحمر بجازان على الرقم (٩٩٧) في تمام الساعة الثانية وخمسة وعشرون فجر يوم السبت بلاغا عن طريق مواطن بوجود حادث تصادم بين باص نقل جماعي يقل ركاب وشاحنة على الطريق الدولي بالقرب من قرية السبخة التابعة لمركز قوز الجعافره.

وعلى الفور تم تفعيل خطة طوارئ الكوارث واستنفار الفرق في المراكز الاسعافية بالمنطقة والقادة الميدانين ومسؤولي المنطقة بمتابعة من سعادة مدير عام فرع المنطقة الدكتور محمد السيد ومساعده للشئوون الاسعافية محمد بن علي دغاس ومدير الادارة الطبية الدكتور عادل عريشي.

وتم توجيه ٩ فرق إسعافية الى موقع الحادث بإشراف مدير القيادة الميدانية رائد الدعجاني وعند وصول الفرق وإجراء الفرز الطبي للحالات تبين وجود (٥٤) حالة في الموقع ولكن بفضل الله لم يكن عدد الإصابات كبير .

وكان عدد الاشخاص المصابين (٦) اشخاص منهم (٣) اصاباتهم حرجة و(٣) حالات متوسطة وحالتين وفاة في الموقع.

وعليه فقد تم تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين ونقلهم الى مستشفى صبيا وبيش لتلقي العلاج ونقل المتوفيان الى ثلاجة الموتى الى مستشفى صبيا العام عن طريق فرق الهلال الاحمر .

من جهة اخرى اوضح نائب المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان بأنه في تمام الساعة٠٢:٣٣ صباح هذا اليوم تلقى مركز التحكم والتوجية بمحافظة بيش بلاغا عن حادث تصادم وقع على الطريق الدولي بين باص يقل (٥٣) راكبا وشاحنة وعلى الفور تم تحريك ٣ فرق للموقع حيث قامت بإخراج المصابين وفك المحتجزين نتج عن الحادث اصابة ٦ أشخاص ووفاة شخصين تم نقلهم عن طريق الهلال الاحمر للمستشفيات وسلم الموقع للمرور.