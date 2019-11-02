العراق: مقتل أول متظاهرة #العراق_ينتفض

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أمس الجمعة، مقتل متظاهرة بعد إصابتها بقنبلة غاز مسيل للدموع خلال التظاهرات المستمرة منذ أكثر من شهر في بغداد ومدن جنوبية، وفق ما أوردته “السومرية” العراقية.

وقال عضو المفوضية علي البياتي إن “الفتاة أصيبت إصابة مباشرة بالرأس “بمقذوف الغاز المسيل للدموع” على جسر الجمهورية قرب ساحة التحرير وسط بغداد”.

وأوضحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن 155 شخصا على الأقل أصيبوا، أمس، من جراء استخدام قوات الأمن العراقية الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المحتجين في ساحة التحرير في العاصمة بغداد.

وتواصلت الاحتجاجات التي انطلقت منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في بغداد ومدن متفرقة وسط وجنوبي البلاد، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي خلفت أكثر من 250 قتيلاً.

واحتشد عشرات الآلاف من العراقيين وسط بغداد، أمس، في أكبر مظاهرات احتجاج ضد الحكومة منذ سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وطالبوا باجتثاث النخبة السياسية.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت، الخميس، إن 5 متظاهرين قتلوا في بغداد بقنابل مسيلة للدموع “اخترقت جماجمهم”، داعية العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع “غير المسبوق” من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة.

وهذه القنابل المصنوعة ببلغاريا وصربيا هي من “نوع غير مسبوق” و”تهدف إلى قتل وليس إلى تفريق” المتظاهرين، بحسب المنظمة.