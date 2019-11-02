“الأرصاد” تكشف آخر تطورات الحالة المدارية “مها”: لا تؤثر على المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرًا عن الحالة المدارية في بحر العرب، قائلة إن آخر المستجدات للحالة المدارية “مها” تشير إلى استمرار تصنيفها “عاصفة مدارية” وموقعها عند خط عرض 16.60 درجة شمالًا وخط عرض 68.2 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها “45-60″ عقدة/”83-111” كيلو متر / ساعة، وتتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.

وتوقعت الأرصاد أن تتطور الحالة إلى إعصاء من الدرجة الأولى خلال الـ24 ساعة المقبلة، ولا تزال الهيئة العامة للأرصاد مستمرة في مراقبة الحالات وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، حيث إن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالات.

وأكدت الأرصاد، أن آخر مستجدات الحالة المدارية “كيار” في بحر العرب، تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى منخفض مداري، موقعه عند خط عرض 12.5 درجة شمالًا وخط طول 54.9 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه “20-25” عقدة – “37-46” كيلومتر / ساعة، ويؤثر تأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن، بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج خلال الـ24 ساعة.