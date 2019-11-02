قبل اللقاء المرتقب.. النصر يدخل مواجهة أبها بمعنويات مرتفعة #النصر_ابها

يستضيف نادي النصر، نظيره أبها، اليوم، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل أصحاب الأرض، اللقاء، بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد الفوز على الهلال في “ديربي الرياض”، كما يطمح النصر إلى الفوز في 3 مباريات متتالية لأول مرة هذا الموسم في دوري المحترفين، حيث فاز في آخر مباراتين بعد فشله في الفوز بـ 3 مباريات متتالية قبلهما.

ويدخل النصر اللقاء بتشكيل متوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: سلطان الغنام، مايكون بيريرا، عبدالله مادو، عبدالرحمن العبيد

خط الوسط: بيتروس ماثيوس، عبدالله الخبيري، جوليانو

خط الهجوم: نورالدين أمرابط، يحيى الشهري، عبدالرزاق حمدالله