طبيب ألماني يدخل موسوعة جينيس بعد اقتلاعه أطول “سن” في التاريخ

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن طبيب الأسنان الألماني ماكس لوكاس، اقتلع أطول “سن” في التاريخ من فم مريض كرواتي يدعى ميجو فودوبيخا، يعاني من ألم شديد، وذلك في ضواحي فرانكفورت.

وحسب الصحيفة، بلغ طول “السن” 3.72 سنتيمتر، حصل بموجبها طبيب الأسنان على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تجاوز طول السن الرقم المسجل.

وأظهرت الأشعة السينية، في سبتمبر الماضي، أن الرجل الكرواتي لديه سنا كبيرة بشكل لا يصدق ما تسبب في تورم الفك العلوي لديه، وقال الطبيب حينها إن العلاج “غير ممكن” ويجب اقتلاع السن في أسرع وقت ممكن

يشار إلى أن أطباء في الهند احتفظوا بالرقم القياسي العالمي لاستخراج أطول سن على الإطلاق بلغ قياسها 3.67 سم.