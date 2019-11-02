مدير #الذوق_العام يحسم الجدل حول ارتداء “الشورت”

أوضح مدير الجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني، أبرز الملامح عن لائحة الذوق العام التي تم تطبيقها مؤخرًا.

وقال في تصريحات تليفزيونية، إنه من أهم ملامح الذوق العام هي الانضباط في الملبس والأماكن العامة، لافتًا إلى أن ملابس النوم هي للمنازل فقط وعدم الخروج بها نهائيًا.

وأضاف أنه من مخالفات الذوق العام الكتابة على الجدران، وإلقاء المخلفات من السيارة، مشيرًا إلى أن ارتداء “الشورت” الذي أثار جدلًا كبيرًا سيكون مخصصًا للأماكن الرياضية كالنوادي والسباحة وما شابه ذلك.

وأكد أنه لا استثناء في هذا القانون وسيتم تطبيقه على الجميع سواء في المناطق النائية أو غيرها، موضحًا أن عقوبة المخالفين ستكون مادية يتم مضاعفتها حال تكرار المخالفة.