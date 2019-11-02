بورنموث‬⁩ يعيد ⁧‫مانشستر يونايتد‬⁩ إلى “خيبة السقوط”

أعاد فريق بورنموث الإنجليزي ضيفه مانشستر يونايتد إلى “خيبة الهزائم” في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه عليه 1-صفر، السبت، في افتتاح المرحلة الحادية عشرة، ليلحق به الخسارة الرابعة هذا الموسم في الدوري المحلي.

وبدأ مان يونايتد في طريقه للخروج تدريجيا من سلسلة النتائج السيئة التي حققها في الفترة الماضية، ودفعته إلى التراجع خارج العشرة الأوائل في ترتيب الدوري الممتاز، إذ تمكن في المرحلتين الأخيرتين من التعادل مع المتصدر ليفربول 1-1، وتحقيق فوز مريح على نوريتش سيتي 3-1 في المرحلة السابقة.

وتمكن مانشستر هذا الأسبوع من بلوغ الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بفوز لافت على تشلسي بنتيجة 2-1 وبفضل هدف رائع من ركلة حرة مباشرة لمهاجمه ماركوس راشفورد، ليرفع انتصاراته خارج ملعبه في الآونة الأخيرة الى ثلاثة تواليا في مختلف المسابقات.

لكن بورنموث تمكن على ملعبه “دين كورت” من تحقيق فوزه الرابع فقط هذا الموسم، وإلحاق الهزيمة الرابعة بالشياطين الحمر. وهي المرة الأولى منذ 1990 يتلقى يونايتد أربع هزائم في أول 11 مباراة له في البطولة المحلية.