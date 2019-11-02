لمن شغل الموسيقى في أوقات الأذان ومن رسم على وسائل النقل.. هذه العقوبة

دخل قانون ما يعرف بـ لائحة الذوق العام بالمملكة، حيز التنفيذ يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، بعد أن أقره مجلس الوزراء بالمملكة قبل شهر رمضان الماضي.

وحددت لائحة المحافظة على الذوق العام عقوبة رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية إذا اشتكى أحد سكان الحي من ذلك شريطة أن لا يكون هناك موافقة.

وجاءت عقوبتها 500 ريال أول مرة، و 1000 ريال في حال التكرار. كما حددت اللائحة عقوبة تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة وعقوبتها أول مرة 1000 ريال، و 2000 ريال في حال التكرار.

ومن المخالفات أيضا الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص، وعقوبتها 100 في المرة الاولى و200 حال التكرار.