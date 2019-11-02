رسالة “الحقيل” لمستفيدي القرض القائم تبعث الطمأنينة لهم

تداول مغردون رسالة نصية لمستفيدي القرض العقاري القائم ذيلت باسم وزير الإسكان ماجد الحقيل، على عبارة ” السلام عليكم ـ أبشرك قرضك العقاري القائم سيتم دعمه “، وأن على المستفيد التواصل على الرقم الخاص ببرنامج الدعم السكني 199090.

ووفق الفيديو الذي بثه المواطن على حسابه ، قال : أنا أعمّر منزلي ، وأخذت قرض عقاري كبير ، وقبل ربع ساعة استلمت رسالة من “الإسكان” ، وتفاجأت بالرسالة الموقعة من الوزير ماجد الحقيل أنه تمت الموافقة على قرضك القائم ، وطالبين مني الإتصال على رقم معين ، وبصراحة أنا كنت فاقد الأمل في حصولي على قرض حكومي ، فشكراَ لوزير الإسكان ماجد الحقيل.

يذكر أن برامج “التمويل المدعوم” والمتمثل في “تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم”، أحد المسارات لصندوق التنمية العقاري وهو دعم يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق والوزارة، والحاصلين على تمويل عقاري قائم لدى جهات التمويل المشاركة- ولا يزالون مستمرين في السداد، ويهدف هذا المسار إلى التخفيف على المستفيدين بتحمل أرباح التمويل العقاري الحاصلين عليه.