التعاون يُسقط #الشباب بثلاثية

فاز فريق التعاون على الشباب 3 -1، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

تقدم التعاون في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، انبرى لها اللاعب هيلدون أوجوستو، بعدها أدرك دانيلو إسبريا التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 47 من عمر المباراة حينما تجاوز دفاعات التعاون وأرسل كرة قوية سكنت الشباك.

وسجل عبدالمجيد السواط لاعب التعاون هدف فريقه الثاني في اللقاء من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70، قبل أن يختتم ليندر تاوامبا الثلاثية في الدقيقة 80 حينما انفرد بالمرمى الشبابي وأرسل كرة ساقطة من فوق فاروق بن مصطفى.

وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة بالمركز الرابع في جدول الترتيب.