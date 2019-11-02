“عودة #امرابط”.. هدف عالمي بعد غياب طويل يشعل حماس النصراوية #امرابط #النصر_ابها

أشعل الدولي المغربي نور الدين أمرابط، حماس جمهور العالمي بتسجيله هدفا مميزا اليوم، أمام أبها ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

امرابط سجل الهدف في الدقيقة 57 من عمر المباراة ليكون بذلك الهدف الرابع للنصر، بعد أن تلاعب بمدافع أبها والحارس محمدي ليضع الكرة في الشباك.

وانتهت المباراة باكتساح فريق النصر مضيفه أبها بأربعة أهداف نظيفة في المرحلة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم دوري المحترفين.

غاب امرابط طويلا عن التسجيل، حيث إن آخر هدف سجله كان في مرمى الفيصلي، الموسم الماضي في العاشر من شهر يناير 2019، في اللقاء الذي حسم بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وشارك امرابط في 38 مباراة مع النصر منذ انضمامه للفريق، بجميع المسابقات، وسجل 6 أهداف، وصنع 14.