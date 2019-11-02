أول صور مسربة لهاتف “موتورولا رازر” الجديد القابل للطي

كشفت صور مسربة عن الشكل الذي قد يبدو عليه هاتف “موتورولا رازر” القابل للطي الذي طال انتظاره، وذلك قبل أقل من أسبوعين من إطلاقه الرسمي.

ونشر إيفان بلاس، الشهير بسمعته في تسريبات الصور ذات العلاقة بالهواتف الذكية والموقع الهولندي “موبيلكوبين” صورا للجهاز، الذي يتميز بتصميمه “الصدفي” المبدع لهاتف “موتورولا رازر في 3” الأصلي.

وعلى الرغم من مرور نحو 15 عاما على إطلاق أول جهاز رازر، سيشعر المرء أن أحدث الصور للهاتف الذكي مألوفة، خصوصا لمحبي الهاتف الأصلي القابل للطي، بحسب ما ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وعلى الرغم من نشر صور مسربة لهاتف موتورولا رازر الجديد، إلا إنه لم يتم تقديم تفاصيل رسمية بشأنه، لكن العديد من الشائعات تشير إلى أنه سيأتي مع مواصفات الهواتف الذكية الاعتيادية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت ومعالج من نوع سنابدراغون 710.

وصفت موتورولا الهاتف الجديد بأنه “نسخة أصلية لا مثيل لها”، وستكشف المواصفات الكاملة والتفاصيل في حدث إطلاق الجهاز في 13 نوفمبر الجاري.