اغتيال مسؤول رفيع المستوى في شرطة القوقاز وأخيه في موسكو

قتل مسؤول كبير في الأجهزة الأمنية بالقوقاز الروسي وشقيقه بالرصاص السبت في أحد شوارع موسكو، وفق ما أفادت السلطات القضائية.

وقالت لجنة التحقيق في موسكو في بيان إن “مجهولا اطلق النار على شخصين في غرب العاصمة، أحدهما مدير مركز مكافحة التطرف في جمهورية انغوشيا”.

وأضاف المصدر أن الضحيتين قضتا على الفور.

ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن مصادر في الشرطة أن المسؤول اسمه ابراهيم الدياركييف والقتيل الثاني هو شقيقه.

وكان المسؤول نجا بداية يناير من اعتداء، إذ تعرضت سيارته لاطلاق نار على طريق بين الشيشان وانغوشيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة شرطيين كانوا في السيارة، وفق وكالات الانباء الروسية.