حملات مقاطعة للمنتجات التركية في العراق.. وتاجر: لم نعد نستوردها

بدأت حملات مقاطعة على نطاق واسع للمنتجات التركية الصنع في العراق، رداً على الهجوم العسكري لأنقرة في شمال سوريا، حيث تتهم جماعات حقوق الإنسان الجيش التركي والميليشيات المتمردة التي يدعمها بالتطهير العرقي وجرائم الحرب.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة المونيتور، يشعر الكثير من الأكراد أنهم هجرهم معظم العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وروسيا، بعد أن لعبوا دورًا رئيسيًا في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، ويقولون إن الوقت قد حان لتوحيد واستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك المقاطعة والمظاهرات، لمقاومة المعتدين الشمولية.

ودعا نشطاء الإعلام الاجتماعي في جميع المدن والبلدات العراقية في المنطقة الكردية وحتى الأكراد في الشتات إلى مقاطعة المنتجات والخدمات التركية، بما في ذلك السياحة. تجاوزت العضوية في إحدى المجموعات العامة المُشكلة حديثًا على Facebook، مقاطعة تركيا، 218000 عضوًا في غضون أسبوع. كما أطلق النشطاء موقعًا إلكترونيًا وشكلوا فرقًا من المتطوعين الذين يزورون الأسواق المحلية يحثون المواطنين على الانضمام إلى المقاطعة.

قال تاجر كردي للمواد الغذائية التركية في السليمانية بالعراق، والذي يرغب في عدم ذكر اسمه، لـ “المونيتور” إن عمله قد تراجع بالفعل بسبب المقاطعة. لم يعد يستورد البضائع التركية في الوقت الحالي، حيث أن المشترين قاطعوا المنتجات.

وقال صلاح، وهو صاحب متجر يبيع أحذية تركية الصنع في وسط مدينة السليمانية: “منذ بدء حملات المقاطعة ، انخفضت مبيعاتنا بنسبة 50٪”.

ووفقًا لبيانات حكومة إقليم كردستان المتمركزة في أربيل، تعمل حوالي 1400 شركة تركية في المنطقة، ويبلغ حجم التجارة السنوية بين أنقرة وإربيل ما بين 10 مليارات و 12 مليار دولار. لم تتعاف تركيا بعد من العقوبات الأمريكية قبل عام ، وذكرت وكالة رويترز أنه بعد التوغل التركي في شمال شرق سوريا مباشرة يوم 9 أكتوبر ، انخفضت الليرة التركية إلى أضعف مستوياتها منذ حوالي أربعة أشهر. من المتوقع أن تسهم المقاطعة في التدهور الاقتصادي.

قال الشيخ مصطفى عبد الرحمن، رئيس الاتحاد العام للمستوردين والمصدرين في إقليم كردستان العراق، إن المقاطعة ستؤثر بالتأكيد على بيع المنتجات التركية، على الرغم من أن الأمر سيستغرق حوالي ستة أشهر لتجميع بيانات مالية ذات معنى حول كيفية المقاطعة يؤثر على التجارة الثنائية. وأضاف “بدأ التجار يشعرون بعواقب المقاطعة ، لذا قرر معظمهم عدم استيراد سلع تركية الصنع”.

وقال عبد الرحمن إن النقابة تدعم المقاطعة: “نحن مع شعبنا. يجب على الأكراد ألا يتعاملوا مع أي دولة تؤذي البشر والإنسانية والأكراد”.

وقال الصحافي والشاعر الكردي أمير حلبجي: “كان ينبغي لنا أن نقاطع المنتجات التركية والإيرانية في وقت سابق ، لأن هذين البلدين المجاورين هما أعداؤنا وهما يصدران فقط منتجات رخيصة الثمن منتهية الصلاحية إلى منطقتنا”. قال: “لمدة أسبوع قاطعت البضائع التركية وحثت العائلة والأصدقاء المقربين على فعل الشيء نفسه. هذه المقاطعة فعالة وأقل ما يمكننا القيام به من أجل إخواننا الأكراد في روجافا”.