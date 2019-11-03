العراق ينفي اعتقال حيدر العبادي

نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس السبت إصداره مذكرة قبض بحق رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف “النصر” حيدر العبادي، مؤكداً أن وزارة الداخلية هي المختصة بتنفيذ مذكرات القبض.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان، بحسب “السومرية” العراقية، أنه “اطلع على بيان ائتلاف النصر بخصوص (محاولة محاصرة منزل العبادي والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقه من عدمه)”، موضحاً أنه “لم يصدر من القضاء أي مذكرة بخصوص العبادي”.

وأضاف البيان أنه في حال صدور مذكرة من القضاء بحق أي شخص، فإن الجهات المختصة بتنفيذها هي الجهات الرسمية التابعة إلى الدولة متمثلة بوزارة الداخلية وهي جهة معلومة للجميع تتبع السياقات القانونية العلنية”.

وكان ائتلاف النصر ذكر في بيان أن “مجلس القضاء لم يصدر اي توضيح بخصوص (محاصرة منزل العبادي) وهو إصدر توضيحات ونفي في مواضيع ملفقة أقل شأناً”.

وتضاربت الأنباء حول محاصرة مجموعة ملثمة أمس الأول الجمعة منزل العبادي في المنطقة الخضراء المحصنة إذ تؤكد الجهات المقربة من العبادي الأمر إلا أن السلطات الأمنية تنفي ذلك من بينهم المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة.

وكان مكتب العبادي، قال إن “قوه ترتدي زياً عسكرياً وتحمل أسلحه داخل المنطقه الخضراء، قامت بفرض طوق تام على منزل العبادي وحاصرته”.