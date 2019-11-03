شاهد التفاصيل: 232 وظيفة في القوات البحرية #السعودية #وظايف_شاغرة

تعلن القوات البحرية الملكية السعودية عن رغبتها في شغل عدد (232) وظيفة للسعوديين (رجال) ، عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية في كل من ( الرياض ، الجبيل ، الدمام ، جدة ، جازان ) في مجالات ( الهندسة ، الميكانيكا ، الكهرباء ، الإلكترونيات ، النجارة ، الدهان ، الحدادة ، تشغيل الرافعات ، الأسلحة ، السلامة ، مكافحة الحريق ، التموين ، التغذية ، الحاسب الآلي ، المحاسبة ، الإدارة ، القانون ، الترجمة ، أعمال الخدمات ) .

وعلى الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليه الشروط الدخول على صفحة التوظيف بالقوات البحرية على موقع وزارة الدفاع ( https://www.mod.gov.sa ) وذلك خلال الفترة من الأحد ( 13 / 3 / 1441 هـ ) وحتى السبت ( 19 / 3 / 1441 هـ ) .

» صفحة التوظيف بالقوات البحرية:

https://www.mod.gov.sa/Sectors/Navy/Pages/jobs.aspx