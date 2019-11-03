وظائف في الخدمات الطبية للقوات المسلحة #وظايف_شاغرة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة في مجال الطب والرعاية الصحية والتمريض ، الخدمات المساندة ، التدريس والشؤون الأكاديمية لحملة الشهادة الثانوية فما فوق ، للعمل في المستشفيات التالية :

– الخدمات الطبية للقوات المسلحة .

– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة .

– مستشفيات القوات المسلحة بالطائف .

– مستشفى القوات المسلحة بنجران .

للإطلاع على الوظائف وشروط التقديم من خلال الرابط التالي:

https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/