وظائف في الخدمات الطبية للقوات المسلحة #وظايف_شاغرة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة في مجال الطب والرعاية الصحية والتمريض ، الخدمات المساندة ، التدريس والشؤون الأكاديمية لحملة الشهادة الثانوية فما فوق ، للعمل في المستشفيات التالية :
– الخدمات الطبية للقوات المسلحة .
– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة .
– مستشفيات القوات المسلحة بالطائف .
– مستشفى القوات المسلحة بنجران .
للإطلاع على الوظائف وشروط التقديم من خلال الرابط التالي:
https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/