قسد تستعيد 8 قرى من فصائل تركيا

استعادت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الأحد، 8 قرى جديدة في شمال سوريا، من أيدي الفصائل السورية المدعومة من تركيا، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن “القرى التي استعادتها قسد هي داودية، والسعيد، وريحانة، والسويدية، وكنبهر، وعبوش، وأم شعيفة، وفيصلية”.

وأضافت مصادر للمرصد أن “الاشتباكات لا تزال جارية حتى اللحظة بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية والفصائل، حيث تحاول قسد التقدم على في ريف تل تمر”.

وأوضحت المصادر أن “قسد أرسلت قوات إضافة إلى مدينة القامشلي، بعد تأمين المدينة من خلال تواجد القوات الأميركية وكذلك الروسية بها”.

ورصدت لقطات فيديو بثها المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول مركبات عسكرية أمريكية إلى قرية في غربي مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا لإنشاء نقطة عسكرية جديدة.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أنها سترسل قوات إلى شمال شرقي سوريا لتأمين حقول النفظ مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد إلى أن المنطقة الممتدة من القامشلي إلى عين ديوار باتت تحت النفوذ الأمريكي، بينما المنطقة الممتدة من القامشلي إلى رأس العين ومن تل أبيض إلى عين العرب (كوباني) تخضع للنفوذ الروسي. أما المنطقة الممتدة من رأس العين إلى تل أبيض، فتخضع للنفوذ التركي والفصائل الموالية لها.

وكان المرصد أكد أن محاور بمنطقة أبو رأسين وريف تل تمر الواصل إلى رأس العين تشهد اشتباكات متقطعة بين قسد والفصائل الموالية لأنقرة حالها كحال المنطقة الواقعة بين عين عيسى وتل أبيض.