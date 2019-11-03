بايدن منتقداً سياسة ترامب: أصبحنا وحدنا

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، اليوم الأحد، إن روسيا وإيران وبشار الأسد استطاعوا تعزيز مواقفهم ودورهم في المنطقة على ضوء غياب سياسة خارجية محددة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتقد بايدن في مقابلة مع صحيفة “وال ستريت جورنال” الأمريكية غياب خطة واضحة لدى ترامب لإدارة السياسة الخارجية للبلاد.

ولفت إلى أن “روسيا عززت مواقفها في المنطقة، والأسد عزز موقعه، وإيران شقت طريقها بشكل مباشر إلى سوريا وحتى إلى لبنان، ولا أعتقد أن إسرائيل سعيدة بهذا الأمر، لقد انقلب كل شيء رأساً على عقب لقد أصبحنا هناك وحدنا”.

ورداً على إبقاء عناصر من الجيش الأمريكي في سوريا، أكد بايدن أن الأمر يتعلق بالمهمة التي يجب على العناصر تحقيقها، قائلاً “إبقاء عدد من القوات لحماية الأكراد وتأمين المنطقة هو أمر منطقي تماماً”، متابعاً “ولكن ترك العناصر كما يفعل ترامب اليوم للاستيلاء على حقول النفط.. فالأمر يشبه ملصقاً ضخماً لتنظيم داعش لتجنيد المزيد من المقاتلين”.

وكان الرئيس الأمريكي أقر بنهاية الشهر الماضي، أثناء إعلانه مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي أن واشنطن ستحتفظ بـ “عدد صغير” من القوات الأمريكية في سوريا، من دون تحديد المكان الذي ستتمركز فيه القوات، أو عددها، لكنه قال “سنحمي النفط.. وسنقرر ما الذي سنفعله به في المستقبل”.