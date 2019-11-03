مسؤول عسكري: لا يمكن سحب القوات السودانية من اليمن بأي حال من الأحوال

رد الجيش السوداني على تصريحات قالها الحوثيون تفيد بمقتل أكثر من 4 آلاف جندي سوداني باليمن وإصابة عدد مماثل منهم خلال مشاركتهم في الحرب هناك في العام 2015.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد ركن عامر محمد الحسن، لقناة “روسيا اليوم” الروسية إن “عدد القتلى المعلن من قبل الحوثيين لا يسنده أي منطق”.

يحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن

وأضاف: “الجيش السوداني خاض حربا أهلية لنحو 21 عاما ولم يفقد كل ذلك العدد من الأرواح، فكيف بحرب اليمن، بجانب أن المجتمع السوداني بطبعه متكافل فيستحيل أن يقتل كل ذلك العدد دون أن يكون له صدى في المجتمع المحلي وتحاشي الحديث عن خسائر القوات السودانية في حرب اليمن”.

واعتبر الناطق العسكري تصريحات الحوثيين بهذا الخصوص بمثابة حرب نفسية ضد الجنود السودانيين المرابطين في اليمن ومحاولة لتأليب الرأي العام السوداني.

وأوضح أنه “لا يمكن الحديث عن خسائر وما زالت الحرب في اليمن مستمرة والبلاد تقاتل ضمن قوات التحالف هناك”.

وفيما يتصل بالتسريبات بشأن سحب نحو 10 آلاف من قوات الدعم السريع من اليمن، نفى الناطق الرسمي الخطوة تماما وشدد على أنه “لا يمكن سحب القوات السودانية من اليمن بأي حال من الأحوال”.

يذكر أن مليشيات الحوثيين في اليمن، دعت أمس السبت، الشعب السوداني لمطالبة سلطاته بترك التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الجماعة منذ 2015.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة في بيان متلفز، إن “إجمالي خسائر مرتزقة الجيش السوداني منذ بداية العدوان يتجاوز الـ8 آلاف قتيل ومصاب منهم 4253 قتيلا”.