“الهيئة” توعّي طلاب المدارس والمعاهد والكليات بأخطار الجرائم المعلوماتية

تواصل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدوادمي تنفيذ برنامج ( *حصين* ) في عدد من المراكز وذلك في إطار الأعمال التوعوية لفرع الرئاسة العامة بمحافظة الدوادمي ومراكزها من خلال عدد من اللوحات التوعوية في المدارس والأسواق والمجمعات التجارية بالإضافة إلى المستشفيات والمجمعات الصحية والمتنزهات والأماكن العامة كما تم توزيع عدد من إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية ووسائل توجيهية لمادة “حصين” بطريقة التقنية الإلكترونية الذكية وذلك بإدراج أيقونة للمسح الضوئي (باركود) يحتوي على مقاطع توعوية (بطاقات – انفوجرافيك).

ويهدف برنامج حصين إلى بث رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كافة شرائح المجتمع .

الجدير بالذكر أن حملة (حصين) دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند وتهدف إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والطرق المثلى للتعامل الذكي مع التقنية.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري وتوجيه ودعم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند .