عملية قرصنة تخفي تصنيف 20 مليون تطبيق على “آب ستور”

كشف تقرير أعدته إحدى شركات دراسة أسواق التطبيقات الرقمية عن احتفاء تصنيف أكثر من 20 مليون تطبيق على متجر “آب ستور” الإلكتروني التابع لشركة الإلكترونيات الأمريكية

العملاقة “آبل”، نتيجة تعرض المتجر لعملية قرصنة معلوماتية خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير الذي أعدته شركة “آب فيجرز” لأبحاث سوق التطبيقات، فإن تصنيف الكثير من التطبيقات والألعاب التي طورتها شركات كبرى مثل “جوجل” و”مايكروسوفت” و”هولو” و”ديزني” وسلسلة مقاهي “ستارباكس” الأمريكية بسبب هذا العملية.

وبحسب شركة “آبل” فإن عملية القرصنة بدأت يوم 23 تشرين أول/أكتوبر الماضي، وتم حل المشكلة يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب شركة “آب فيجرز” فإن هذه المشكلة أثرت على مستخدمين في 155 دولة،حيث كانت الولايات المتحدة الأشد تضررا منها بحذف تصنيف أكثر من 10 ملايين تطبيق فيها. وجاءت أستراليا في المركز الثاني في قائمة الدول المتضررة حيث اختفى تصنيف 7ر2 مليون تطبيق.

ونقل موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن بيان لشركة “آبل” عبر البريد الإلكتروني القول “خلال عملية صيانة روتينية لمتجر آب ستور، اكتشفنا تضرر خانة التصنيف وعداد المشاهدات من برنامج قرصنة تم زرعه في المتجر، حيث تم التغلب على المشكلة.

ورغم أنه لم يتم حذف التصنيفات وعدد المشاهدات تماما، فإنها لم تكن تظهر للمستخدمين على صفحة عرض التطبيق على المتجر لفترة من الوقت.

نحن نعتذر عن أي متاعب تسببت فيها المشكلة. وقد تمت استعادة كل التصنيفات وأعداد

المشاهدات” حاليا.

يذكر أن أي تطبيق موجود على المتاجر الإلكترونية الشهيرة مثل “آب ستور” و”جوجل بلاي” يتم تصنيفه وفقا لجودته وفوائده، حيث يحصل على ما بين نجمة واحدة وحتى 5 نجوم” لمساعدة المستخدم في اختيار التطبيقات التي يريد تنزيلها.