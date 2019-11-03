الرميان: طرح أرامكو فرصة لدخول مساهمين جدد

أكد ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو أن الطرح العام الأولي لأرامكو هو “خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030 “.

وأكد أن “الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو” إلى جانب حكومة المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن “حصول أرامكو على موافقة هيئة السوق المالية على الطرح العام يعني أن تبدأ عملية الاكتتاب العام للشركة رسميا”.

من جانبه، لفت أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو إلى أن “الشركة هي الأكثر استقرارا في توفير الطاقة للعالم”.

وأعلن أن الشركة تلتزم بتوزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن 75 مليار دولار سنويا حتى عام 2024 .