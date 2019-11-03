شاهد بالصور: نيوكاسل الأسترالية تحتفي بخريجي الوطن

في ليلةٍ من ليال الإبتعاث الخالدة ، أقام نادي الطلبة السعوديين بمدينة نيوكاسل الأسترالية حفلاً للخريجين والخريجات تحت عنوان ” سفراء رؤية ” بحضور سعادة الملحق الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي ومساعديه للشؤون الثقافية ، الشؤون الإدارية، الجودة والتطوير ، والمشرف الأكاديمي لجامعة نيوكاسل وممثلي سفارة خادم الحرمين الشريفين بأستراليا ، وعدداً من الشخصيات الأمنية والثقافية والأكاديمية الأسترالية والمبتعثين السعوديين ، حيث بداء الحفل بالسلام الملكي السعودي ومسيرة ” سفراء” رؤية.

عقب ذلك كلمة لرئيس النادي السعودي المبتعث عمار خان والذي رحب من خلالها نيابة عن أعضاء النادي بجميع الحضور .

وبعد ذلك ألقى سعادة الملحق الثقافي كلمة بهذه المناسبة شكر من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على مايولونه من إهتمام بالغ للمبتعثين والمبتعثات لنيل أعلى الدرجات والعودة إلى أرض الوطن بتميز ونجاح مؤكداً على أن برامج الإبتعاث أحد أهم موارد تحقيق الرؤية الوطنية ، كما هنأ سعادة الملحق بإسمه وبإسم جميع أعضاء الملحقية الخريجين والخريجات متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد .

كما تضمن الحفل فقرات كان من أهمها ” نغمة وطن ” والتي قدم من خلالها المبتعث طلال الحويطي أغنية ” وطني الحبيب ” و ” فوق هام السحب ” عبر آلة العود ، والتي تفاعل معها الحضور السعودي والأسترالي لما تحمل بين طياتها من شجن ونغم وطني فريد .

وفي نهاية الكرنفال الوطني ، كرم سعادة الملحق الثقافي الخريجين والخريجات ورعاة النادي السعوديين في نيوكاسل وأعضاء وإدارة النادي السعودي على جهودهم المتواصلة في نقل الصورة الحقيقة للمملكة العربية السعودية .

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات واحتفالات أقامها النادي السعودي بنيوكاسل لعام 2019 في مختلف المجالات الفنية والثقافية والأكاديمية ، كما قررت إدارة النادي إختيار عنوان ” سفراء رؤية ” لهذا الحفل إيمانًا بأهمية الأندية الطلابية والمنظمات التطوعية الوطنية في بلد الإبتعاث لإيصال رسالة الوطن ونقل الصورة التي كانت ولازالت ناصعة البياض .