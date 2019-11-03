عاجل… رئيس مجلس إدارة أرامكو يؤكد أن لا خطط حالية لطرح أسهم في بورصة أجنبية

أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان في مؤتمر صحافي الأحد أن لا خطط حالية لطرح أسهم في بورصة عالمية، بعد تأكيد المجموعة نيّتها بيع أسهم في السوق المحلية فقط.

وأوضح الرميان متحدّثا للصحافيين في مقر الشركة في الظهران “بالنسبة للاكتتاب (الدولي)، سنعلكم بذلك في الوقت المناسب. حاليا، الاكتتاب في +تداول+ (السوق المحلية) فقط”.