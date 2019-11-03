إغلاق أحد منافذ البيع وضبط 17 مخالفة ضمن جولات مكافحة التبغ بالشرقية

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع بالمنطقة الشرقية، 42 جولة تفتيشية لعدد من منافذ البيع (محال بيع الجراك والمعسل والبقالات) وذلك خلال شهر صفر الماضي في الدمام والخبر والقطيف.

وكشف “متحدث صحة الشرقية” أسعد سعود، أن فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية أغلقت محلًا مخالفًا لبيع معسلات ورصدت أثناء جولتها 15 مخالفة فيما قامت بضبط 3 أطنان من المواد المخالفة وأتلفتها فورًا حسب النظام، كما وقد أجرت 26 تعهدًا على المخالفين.

وأشار “متحدث صحة الشرقية” إلى أن فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ سيستمر بجولاته الدورية على محال بيع الجراك والمعسل والبقالات لضبط مخالفات النظام وسيقوم بتطبيق لائحته التنفيذية مباشرة من خلال التطبيق الإلكتروني “مكافحة التبغ” دون تساهل، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تهدف إلى حماية أفراد المجتمع من وباء التبغ، خصوصًا صغار السن، للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم.

يذكر أن اللجنة مشكلة بتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية وتضم بعضويتها كلًّا من ممثل وزارة الصحة (مدير مكافحة التدخين) بصحة الشرقية، ممثل فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية، ممثل فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الشرقية، ممثل الأمن (شرطة المنطقة الشرقية).