وظائف بدرجة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد للسعوديين والسعوديات بجامعة الجوف

أعلنت جامعة الجوف، اليوم، عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، للسعوديين والسعوديات في كل من مدينة سكاكا ومحافظتي القريات وطبرجل.

وأوضحت في بيان لها، أن التقديم سيكون متاحًا اعتبارًا من من تاريخ 15 / 3 / 1441هـ حتى 25 / 3 / 1441هـ، شرط توافر عدد من الشروط في تعيين أعضاء هيئة التدريس أستاذ مساعد فما فوق، وهي أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاثة انتظامًا، مطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاثة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس، ألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جدًا أو ما يعادله، التفرغ الكامل لمدة سنة دراسية أثناء دراسة الماجستير والدكتوراه، أن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها، أن يكون المتقدم لائقاً طبياً ،اجتياز المقابلة الشخصية.

وشددت الجامعة على ضرورة أن ترفق صورة الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، موضحًا بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين، صورة من شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، صورة من السجلات الأكاديمية للمراحل الثلاث، صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة، أبحاث علمية منشورة للحاصلين على تقدير جيد في مرحلة البكالوريوس خاص بالمتقدمين لدرجة أستاذ مساعد، موافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أو استثنائية للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على رأس العمل.

وبيّنت أنه يتم تقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الجوف أيقونة التوظيف http://vrgs.ju.edu.sa/jobsdr/، مشيرة إلى أنه يمكن للمتقدم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] وذلك للرد على الاستفسارات وتقديم المساعدة.