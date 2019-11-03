فرنسا.. 140 ألف مسكن بلا كهرباء

هبت أولى عواصف الخريف على الواجهة الأطلسية لفرنسا، صباح الأحد، ولم تتسبب بسقوط ضحايا لكنها حرمت 140 ألف مسكن من الكهرباء مع بحر هائج وطرق مقطوعة إثر هبوب رياح عاتية فاقت سرعتها 160 كيلو متر في الساعة.

كما تعرض القسم الجنوبي الشرقي من فرنسا لأحوال جوية سيئة وفيضانات مفاجئة.

وهبت العاصفة “آميلي” على مرحلتين على الساحل الأطلسي لفرنسا، في الساعات الأولى من الأحد ثم مجددًا بعد الفجر.

وقال معهد الأرصاد الفرنسي، إنه تم تسجيل رياح بلغت سرعتها 163 كيلو متر في الساعة على ساحل كاب فيري (جنوب غرب) و146 كيلو متر في الساعة في بيل-إيل (غرب) و139 كيلو متر في الساعة في جزيرة ري.

كما هبت رياح بسرعة 121 كيلو متر في الساعة في مدينة بوردو.

وفي الجنوب الغربي، حرم نحو 140 ألف منزل من خدمات الكهرباء صباح الأحد.

وتعطلت الحركة في العديد من محاور الطرق وخصوصا الثانوية بسبب سقوط اشجار. كما الغيت او أجلت رحلات عدة بالقطار.