مستشار الأمن الوطني البحريني يرحب بزيارة الأمير تركي بن محمد بن فهد

استقبل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشئون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وذلك لدى وصوله إلى المملكة.

ورحب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، في بلده الثاني مملكة البحرين، مشيدًا بالعلاقات المتينة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل خليفة.

وتمنى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حسن الإقامة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، في بلده الثاني مملكة البحرين.

وكان الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد ودع الضيف الكريم لدى مغادرته المملكة.