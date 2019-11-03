إيران تلوح مجددا برفع إنتاج اليورانيوم لأعلى مستوى

صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، مجتبي ذو النور، بأن الخطوة الرابعة من خفض التعهدات النووية يجب أن تكون أكثر إحكاماً وتأثيراً، وأن تكون كفيلة بإجبار الأوروبيين على الالتزام بتعهداتهم.

ووفقا لما نقلته وكالة مهر الإيرانية، أضاف ذو النور: “في الخطوة الرابعة لدينا الكثير من الخيارات المتاحة، فيمكن أن نكثف عمليات أجهزة الطرد المركزي كإحدى الخطوات، وزيادة مخزون “الماء الثقيل” و”اليورانيوم” المخصب، حيث يمكن أن نرفع نسبة إنتاج اليورانيوم المخصب إلى أعلى المستويات”.

وقبل نحو ستة أشهر أعلنت طهران إبلاغها رسمياً سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرارها “التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، ردا على خروج أميركا من الاتفاق النووي والوعود الجوفاء من الدول الأوروبية في تنفيذ التزاماتها”.

وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأتبعت هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران أنهكت اقتصادها.