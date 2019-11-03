“لا مكان للمنظمات الإرهابية”.. تويتر تعلق على إغلاق حسابات لحزب الله وحماس

أوقفت شركة تويتر حسابات لحركة حماس الفلسطينية، الأحد، نتيجة مخالفات لقواعد وشروط الشركة وانتهاكات مارستها هذه الحسابات.

وجاء ذلك بعد ساعات من قرار شركة تويتر على إغلاق حساب قناة المنار الرسمي التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، وأعلنت تويتر وقتها عن أن الإغلاق تم بسبب ارتكاب القناة الإيرانية محظورات وعدم الالتزام بقواعد النشر.

وعلّق متحدث باسم تويتر على الأمر بالقول إنه “لا مكان في تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف. لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا”، بدون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.

كما طال هذا الحظر حساب قناة المنار الأساسي باللغة العربية، وباللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

وشمل الإيقاف حسابات الأخبار والبرامج، وعند محاولة الدخول لحساب قناة المنار في تويتر يظهر أن “الحساب معلّق”.

يذكر أن عددا من النواب الأميركيين كانوا أمهلوا الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، حتى الأول من وفمبر لإزالة جميع المحتويات التابعة لمنظمات إرهابية والأشخاص المرتبطين بها، بما في ذلك حماس وحزب الله، كما أدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية عام 1997. ومنذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله.