إصابة جوميش المروعة وانهيار سون بالبكاء تطغى على تعادل إيفرتون وتوتنام

شهدت مباراة توتنهام أمام إيفرتون، اليوم، تعرض أندريه جوميش لاعب التوفيز لإصابة مروعة إثر تدخل مع الكورى سون هيونج مين.

وانطلق جوميز بكرة فى الدقيقة 78 محاولًا بدء هجمة لإيفرتون، ليلتحم الكورى سون محاولًا انتزاع الكرة لصطدم لاعب وسط التوفيز بالإيفوارى أوريير الظهير الأيمن للسبيرز ويتعرض لإصابة بالغة بكسر مضاعف فى قدمه.

تلقى لاعب توتنهام البطاقة الحمراء، إلا أن سون لم يهتم بالطرد وإنما انهار باكيًا ولم يتمكن من تمالك نفسه بعد مشاهدة إصابة جوميز، حتى أن لاعبى إيفرتون تجمعوا لمواساة سون وتهدئته.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق مواجهة إيفرتون وتوتنهام، والتى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الـ11 من الدورى الإنجليزى الممتاز.