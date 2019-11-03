شاهد.. مواطن يوثق رداءة طريق في الرياض ويتهم الأمانة بالتقصير وهدر المال العام

وثق أحد المواطنين ويدعى هاجد القحطاني بالفيديو رداءة طريق عبدالله بن قيس في إشبيليا بالرياض.

ونشر المواطن، الذي عرف نفسه على تويتر بأنه يعمل طيارا في الخطوط الجوية السعودية، فيديو يوثق شكواه للمسؤولين، معلقا بأن “رداءة الطريق مجرد مثال يكشف رداءة جودة تنفيذ المشاريع الخدمية من قبل المقاولين وضعف كفاءة فحص جودة التنفيذ من قبل الأمانة وغياب الرقابة لتكون مصدرا للهدر المالي”.

من جانبها، ردت أمانة الرياض على فيديو القحطاني عبر تويتر معلقة “نشكر لك تواصلك، ونفيدك بأنه تم توجيه البلاغ وتسجيله برقم (19465794) حتى يتم اتخاذ الإجراء النظامي”.

وتفاعل المغردون مع فيديو رداءة الطريق مؤكدين بصور وفيديوهات أخرى سوء التنفيذ والخدمات المُدشنة، وطالبوا بسرعة تدخل المسؤولين.

وردت وزارة الشؤون البلدية والقروية على شكوى المواطن معلقة “نقدر لكم هذه الملاحظة، وتمت إحالتها للجهة المختصة في أمانة الرياض”.