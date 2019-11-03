حرب من فيسبوك وانستجرام على المحتوى “الموحي جنسيا”

أعلنت شركتا انستجرام وفيسبوك حربا جديدة على المحتوى “الموحي جنسيا”، وبدأتا حملة بـ”الرموز التعبيرية”، وفق ما ذكر موقع “فوكس نيوز” الأميركي.

وفي يوليو الماضي، حدث الموقعان الاجتماعيان “المعايير”، التي يجب أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بـ”التعبير الجنسي” المسموح استخدامه.

وأوضح “فوكس نيوز” أن فيسبوك وإنستغرام أقرا بأن الرموز التعبيرية مثل “الباذنجان أو الخوخ” يمكن اعتبارها “موحية جنسيا”.

وتابع أن استخدام هذا النوع من الرموز التعبيرية بشكل متكرر قد يؤدي إلى وضع علامة على حساب المستخدم أو حظره.

وتمنع معايير الاستخدام، المنشورة على موقع فيسبوك، استخدام “العناصر الموحية” التي لها علاقة بالعري والجنس والمحادثات الخاصة بهذا الشأن.

من جهته، صرح إنستغرام لـ”نيويورك بوست” قائلا “ستتم إزالة أي محتوى يضم رموزا تعبيرية أو صورا أو محادثات جنسية.. نحن لا نخوض الحرب ضد الرموز التعبيرية فحسب”.