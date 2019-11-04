مقتل مدنيين وجرح آخرين بألغام ورصاص الحوثي الإرهابي في الحديدة

لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم من بينهم طفلان شقيقان جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ورصاص قناصتها جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأكدت مصادر يمنية محلية أن طفلاً في السابعة من عمره قتل وأصيب شقيقه في انفجار لغم بعربة كانت تقلهم في منطقة الحيمة جنوبي مديرية التحيتا أثناء عودتهم إلى منزلهم، في حين أصيب مدني بجروح متفرقة.

وأفادت المصادر بحسب موقع (سبتمبر) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن طفلًا يبلغ من العمر 13 عامًا أصيب جراء استهدافه من قبل قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في المديرية ذاتها، موضحةً أن الطفل أُصيب بعيار ناري في صدره أثناء لعبه أمام منزل عائلته.