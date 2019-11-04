جولات تفتيشية بالمنشآت الحكومية للتعريف بنظام مكافحة التدخين

بالتعاون مع جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة قامت أمانه اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ و بعمل جولات على المنشآت الحكومية للتعريف بنظام مكافحة التدخين داخل المنشآت بمحافظة العرضية .

وشملت الجولة والتي ضمت مدير برنامج مكافحة التبغ الاستاذ أحمد الغانمي ، ومدير جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ حمزة الحليسي وطبيب عيادة الإقلاع عن التدخين الدكتور جمال الشبراوي كلاً من مقر محافظة العرضية و مقر سجون المحافظة ومستشفى نمره العام وذلك لأجل التعريف بنظام اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الصادر بالمرسوم الملكي الكريم بمنع التدخين داخل المنشآت الحكومية .

وشملت الجولة تقديم طبيب عيادة مكافحة التدخين بالمنطقة و طبيب السجن ندوه توعوية لمنسوبي الجهات التي تمت زيارتها ، وعلاج نزلاء سجن العرضية الراغبين في الإقلاع عن التدخين.