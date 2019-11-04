شاهد التفاصيل: وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء في جامعة الجوف #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة الجوف عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، للسعوديين والسعوديات في كل من (سكاكا – القريات – طبرجل)، وذلك اعتباراً من تاريخ 15 /3 /1441هـ، حتى 25 /3 /1441هـ.

ومن ضمن شروط وضوابط تعيين أعضاء هيئة التدريس “أستاذ مساعد فما فوق”:

أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاثة (انتظاماً).

مطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاثة (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس.

ألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جداً أو ما يعادله.

التفرغ الكامل لمدة سنة دراسية أثناء دراسة الماجستير والدكتوراه.

أن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها.

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

اجتياز المقابلة الشخصية.

الوثائق المطلوبة:

صورة الهوية الوطنية.

السيرة الذاتية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين.

صورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.

أبحاث علمية منشورة للحاصلين على تقدير (جيد) في مرحلة البكالوريوس” خاص بالمتقدمين لدرجة أستاذ مساعد”.

موافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أو استثنائية للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على رأس العمل.

طريقة التقديم:

يتم تقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الجوف ( التوظيف ) http://vrgs.ju.edu.sa/jobsdr/

للاستفسار والمساعدة: يرجى التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]