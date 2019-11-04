“العجيب” يحتفل بشقيقه بعد ترقيته لرتبة عقيد

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية فواز بن محمد العجيب لرتبة العقيد بالقاعدة الجوية. وبهذه المناسبة أقام رجل الأعمال فايز بن محمد العجيب وإخوانه احتفالية تكريم له وسط حضور عدد كبير من المسؤولين والمشائخ والأعيان بدايونية العجيب بحي الشرائع بمكة المكرمة وشهد التكريم حضور عدداً من أبرز شعراء النظم والمنشدين وشعراء المحاورة.

وشهدت الاحتفالية مشاركة شعراء النظم بقصائد مميزه أصغى لها الجميع والتي أعدت خصيصاً لهذه المناسبة.

وفي فقرة التكريم قدم رجل الأعمال فايز العجيب وإخوانه هديه للمحتفى به عبارة عن سيارة جيب لكزس 2020 .

كما قدم الحضور عدداً كبيراً من الهدايا المتنوعة للمحتفى به كما قدم العجيب وإيماناً بدوره الإنساني هديه لوالد وأشقاء شهيد الوطن بالحد الجنوبي أحمد بن صامل السواط مبلغ وقدره 100 ألف ريال سائلاً المولى عزوجل أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته واختتمت الاحتفالية بمحاورة شعرية شارك فيها من كبار شعراء المحاورة بالوطن العربي وامتدت حتى الساعات الأولى من الصباح وثمن العجيب شكره وتقديره لكل من استجاب لدعوته وشاركهم فرحتهم بالاحتفال بترقية أخيه العقيد فواز العجيب بهذه الرتبة.