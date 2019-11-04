وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى قوى الأمن بالدمام #وظايف_شاغرة

أعلن مستشفى قوى الأمن بالدمام عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات ، لحمة مؤهل البكالوريوس فأعلى مع توفر الخبرة ، وذلك وفق التفاصيل التالية :

مسمى الوظائف :

1 – رئيسة تمريض : بكالوريوس بالتمريض ويفضل درجة ماجستير بالتمريض وخبرة 6 سنوات مع سنتين في نفس المسمى الوظيفي.

مسؤول تمريض: بكالوريوس بالتمريض وخبرة 6 سنوات في التمريض.

مسؤول تمريض / ممرض تعليم: بكالوريوس بالتمريض وخبرة 6 سنوات في التمريض.

ممرضين بمسمى ممرض ثاني: بكالوريوس بالتمريض وخبرة 3 سنوات في التمريض.

ومن ضمن الشروط : يشترط إجادة اللغة الإنجليزية وبطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول وأخر موعد لاستلام الطلبات شهر من تاريخه.

ويتم التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية بصيغة (pdf) على الموقع الإلكتروني: https://sfhd.bayt.com