وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى قوى الأمن بالدمام #وظايف_شاغرة

أعلن مستشفى قوى الأمن بالدمام عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات ، لحمة مؤهل البكالوريوس فأعلى مع توفر الخبرة ، وذلك وفق التفاصيل التالية :
مسمى الوظائف :
1 – رئيسة تمريض : بكالوريوس بالتمريض ويفضل درجة ماجستير بالتمريض وخبرة 6 سنوات مع سنتين في نفس المسمى الوظيفي.
مسؤول تمريض: بكالوريوس بالتمريض وخبرة 6 سنوات في التمريض.
مسؤول تمريض / ممرض تعليم: بكالوريوس بالتمريض وخبرة 6 سنوات في التمريض.
ممرضين بمسمى ممرض ثاني: بكالوريوس بالتمريض وخبرة 3 سنوات في التمريض.
ومن ضمن الشروط : يشترط إجادة اللغة الإنجليزية وبطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول وأخر موعد لاستلام الطلبات شهر من تاريخه.
ويتم التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية بصيغة (pdf) على الموقع الإلكتروني: https://sfhd.bayt.com