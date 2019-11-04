الجيش الليبي يقصف مواقع لـ”الوفاق” في طرابلس ومصراتة

استهدف سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء أمس الأحد، مواقع عسكرية تابعة لحكومة الوفاق، في قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس، ومطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري في بيان صحافي، وفق موقع “بوابة الوسط”، إن “العمليات الجوية للقوات المسلحة الليبية استهدفت دشم للميليشيات الإرهابية بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس، ودشم بمطار الكلية الجوية بمصراتة”.

وأضاف المسماري أنه “تم رصد أماكن متفرقة في الجزء العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية وكذلك بمطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة، حيث أكدت مصادر الاستخبارات التابعة لنا بتحديد هذه الأماكن، والتي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة “، مشيراً إلى أن “هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها”.

ووفقاً للبيان، “نفذت طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ضربة جوية مزدوجة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية والكلية الجوية بمصراتة”.

وأوضح أن “الطائرات أقلعت من عده قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد”.

وأكد المسماري أن “الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقه، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح”.