كأس محمد السادس: #الاتحاد مع #الوصل الاماراتي في مواجهة نارية #الاتحاد_الوصل

يحل فريق الوصل ضيفاً على اتحاد جدة السعودي، في إياب دور 16 من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال.

كان الوصل خسر بملعبه في مباراة الذهاب 1-2، لذا يعد لقاء اليوم تحد جديد لـ”الإمبراطور” يخوضه، بهدف الفوز وحده للتأهل إلى دور ربع النهائي في المسابقة.

وفي حال تأهل الوصل، فإنه ينعش آماله ويزيد ثقته في إمكانياته، بعد فترة التعثر التي كان يمر بها الفريق على صعيد المنافسات المحلية، وتحديداً في مسابقة دوري الخليج العربي التي حصد فيها 7 نقاط فقط بعد 6 جولات، من تعادل مع النصر، وفوزين متتاليين على الظفرة وحتا.

وطالب مدرب الوصل، الروماني ريجيكامب، لاعبيه بالفوز، واستكمال سلسلة نتائجهم الأخيرة، مذكراً أنهم لم يكونوا يستحقون الخسارة في لقاء الذهاب أمام الاتحاد.

وكان الوصل استأنف تدريباته دون راحة، بعد الفوز الكبير والمهم الذي حققه على حتا 3-1 في الجولة الأخيرة من الدوري.

وعلى الرغم من إرهاق اللاعبين من كثرة عدد المباريات التي كانت بواقع مباراة كل ثلاثة أيام، وعلى الرغم من الغيابات ونقص الصفوف، فإن الفريق وصل إلى المستوى الذي يرضي الجهاز الفني والإداري في النادي، وذلك بعد دراسة المدرب مقومات الخصم، والتعرف إلى إيجابياته وسلبياته من خلال مشاهدته للمباراة الأخيرة من جديد.

ويتوقع أن يشارك “الإمبراطور” في مباراة اليوم بتشكيلة قريبة من التشكيلة التي خاض بها آخر مواجهتين له في الدوري، والتي ضمت حميد عبدالله، لوكاس جلفاو، علي سالمين، علي صالح، خالد سبيل، حمد البلوشي، سالم العزيزي، حمد الحمادي، حبوش صالح، فابيو ليما، وويلتون سواريز.

وتضم القائمة أيضاً سهيل عبدالله إبراهيم، فرناندو غابيو، خميس إسماعيل، عبدالرحمن صالح، فيليبي، أحمد علي، يوسف أحمد، ناصر محمد نور، وجورج دوبينغ.

ومن جهة أخرى، يسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعدما تذوق الفريق مرارة الهزيمة في المباراتين الماضيتين بمسابقة الدوري 1–2 أمام أبها والاهلي، ليتراجع إلى المركز 13 برصيد 9 نقاط.

يذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم، قرر تعيين طاقم تحكيم، بقيادة العماني أحمد الكاف، ومواطنه حمد المياحي “مساعد أول”، والبحريني نواف شاهين “مساعد ثانٍ”، والمصري محمد عادل “حكماً رابعاً”.