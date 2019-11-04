مقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء #العراق_ينتفض

قتل ثلاثة متظاهرين بالرصا اليوم الاثنين عقب محاولتهم اقتحام القنصلية الايرانية في كربلاء. وكانت مصادر أمنية عراقية في محافظة كربلاء جنوب بغداد قد اكدت إن مئات من المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر القنصلية الإيرانية في المحافظة أمس الأحد، وذلك في خضم مظاهرات مستمرة يأنحاء العراق.

وأضافت المصادر أن المتظاهرين رفعوا العلم العراقي فوق بوابة مبنى القنصلية الإيرانية وأشعلوا النار في محيطها.

وذكرت أن المحتجين قطعوا الشوارع المحيطة بالقنصلية، وأن قوة أمنية أطلقت الرصاص الحي بكثافة في الهواء لتفريق المتظاهرين.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن أحد المتظاهرين في كربلاء قوله إن “المئات من المتظاهرين احتشدوا مساء الأحد أمام مبنى القنصلية الإيرانية وسط مدينة كربلاء، ورفعوا العلم العراقي في مدخل القنصلية بعد أن تسلق عدد من المتظاهرين السياج الخارجي للمبنى”.